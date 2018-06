PF apreende em Espiríto Santo crack produzido na Bolívia

Uma operação conjunta da Polícia Federal em São Mateus com a Polícia Militar de Nova Venécia, na região norte do Espírito Santo, apreendeu na noite desta segunda-feira, 22, aproximadamente três quilos de crack originário da Bolívia. Três homens e uma mulher foram presos em flagrante. A droga foi apreendida na cidade da Barra de São Francisco, no momento em que estava sendo transportada em um veículo Gol para a cidade de São Gabriel da Palha, também no Estado do Espírito Santo. O entorpecente estava escondido dentro de tubos de PVC. Um dos presos confessou ter comprado a droga na Bolívia para ser revendida no município de São Gabriel da Palha. Os suspeitos foram autuados por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico e serão encaminhados para o presídio de Barra de São Francisco.