PF apreende mais de 200 canários da terra no aeroporto de Fortaleza

SÃO PAULO - Mais de 200 pássaros da fauna brasileira, da espécie canário da terra, foram apreendidos na manhã desta segunda-feira, 22, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará. Um homem de 51 anos foi detido.

No interrogatório, o preso declarou que foi contratado em Recife para transportar os canários de Manaus, no Amazonas, para Fortaleza e que receberia a quantia de R$ 1 mil pelo transporte e entrega no Aeroporto de Fortaleza.

O envolvido responderá na Justiça Federal por crime ambiental. Os pássaros foram apreendidos e encaminhados para o Centro de Triagem do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).