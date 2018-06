PF apreende mais de 4,5 toneladas de maconha em MS

Mais de 4,5 toneladas de maconha foram apreendidas na tarde desta segunda-feira, 28, por uma equipe de policiais federais da Delegacia de Dourados, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a PF, em deslocamento na rodovia MS-156, os policiais abordaram um caminhão de São Gabriel do Oeste, Rio Grande do Sul, que se encontrava parado à margem da rodovia que liga Amambai a Caarapó. Após fiscalização de rotina e suspeitando de sonegação de impostos, a equipe de policiais acompanhou o caminhão, a fim de averiguar se a carga seria descarregada no local previsto na nota fiscal apresentada pelo motorista. Vendo que o caminhão seguia rota contrária, o motorista foi abordado novamente, dessa vez num posto de combustível perto de Dourados, quando se encontrou com uma pessoa que lhe passaria outro documento para que pudesse seguir viagem. Ambos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Dourados e, em meio à carga de aveia, foi encontrada a maconha. A droga, segundo informações, seguiria até Campo Grande. A apreensão, que totalizou 4.614,2 quilos é a segunda maior do ano. Em maio, a PF de Dourados apreendeu 6.492,47 quilos de maconha.