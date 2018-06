PF apreende mais de 40 toneladas de munição de 'paintball'

SÃO PAULO - A Polícia Federal apreendeu mais de 40 toneladas de munição usada para jogar paintball em Jacarepaguá, no Rio, neste último sábado. A munição, que estava em dois contêineres, foi importada de maneira irregular.

O carregamento, discriminado no documento fiscal como material esportivo, veio dos Estados Unidos e do Canadá sem a devida autorização do Exército para ingresso no Brasil. Uma pessoa foi presa quando descarregavam a mercadoria em sua empresa e poderá responder pelo crime de contrabando.