PF apreende mais de uma tonelada de maconha em SC

Duas pessoas foram presas e cerca de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida na quarta-feira, 28, em um caminhão que estava estacionado em um posto de combustível, às margens da Rodovia BR-101, em Biguaçu, Santa Catarina. Ao abordar o veículo, os policiais verificaram que entre a carga de milho a granel também havia maconha.

De acordo com o motorista do caminhão, Luiz Carlos Scharnowski, de 44 anos, a droga saiu da cidade de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a Grande Florianópolis e região de Garopaba, também no Estado catarinense. Um veículo que acompanhava o caminhão também foi abordado. No carro foi preso Milton Luiz dos Santos, de 42 anos, que estava junto com Luiz Carlos.