PF apreende no RS droga que seria enviada por navio para a Europa

SÃO PAULO - Cerca de 60 quilos de cocaína pura foram apreendidas na última sexta-feira, 18, na Praia do Cassino, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, após investigações iniciadas em março deste ano. Segundo a Polícia Federal, a droga seria enviada para a Europa por via marítima.

Seis pessoas foram presas, sendo três por mandado de prisão e três em flagrante, em Rio Grande e Porto Alegre. Os traficantes, segundo a PF, são do Leste Europeu e haviam alugado duas casas na Praia do Cassino, que servia como base das operações.

No local, foram apreendidas duas bolsas impermeabilizadas, preparadas para o transporte da cocaína. Uma embarcação pequena, que chegaria até onde o navio estava ancorado em alto mar, e três veículos foram apreendidos. A droga seria colocada dentro da embarcação possivelmente por um dos tripulantes do navio, de acordo com a PF.