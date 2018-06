PF apreende R$ 12 mil em mercadorias contrabandeadas em MS

SÃO PAULO- Policiais federais, apoiados por integrantes da Força Nacional, apreenderam nesta sexta-feira, 8, cerca de R$ 12 mil em mercadorias escondidas no fundo falso de um caminhão na BR-463, na saída da cidade fronteiriça de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Ao revistar o caminhão, os agentes desconfiaram de suas dimensões, pois o interior do baú onde estava a carga (aproximadamente 300 peças de roupas infantis) parecia menor. Quando mediram o espaço interno e o externo, perceberam que havia uma diferença.

Durante a entrevista, o motorista, de 43 anos, confessou que havia um fundo falso no baú do caminhão e que estava transportando R$ 12 mil em brinquedos, roupas (camisetas e bermudas) e maquiagens para uma loja, de sua propriedade, em Frutal, Minas.

O suspeito disse que montou o "esconderijo" há dez dias e que comprou a mercadoria no Paraguai.