PF apreende R$ 400 mil em barras de ouro em Belém

A Polícia Federal (PF) apreendeu na segunda e na terça-feira 12 barras de ouro avaliadas em R$ 400 mil no setor de carga de uma empresa aérea no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. No total foram apreendidos 6 quilos de ouro - sendo que 4 quilos foram apreendidas nas duas primeiras ações e o restante, na terceira apreensão.

O material estava embalado em caixas de papelão com a proteção de filetes de isopor. A carga estava sem a documentação necessária e seguiria para os Estados de Minas Gerais e São Paulo. As investigações estão focadas na identificação do proprietário da carga. A PF só anunciou a apreensão hoje.