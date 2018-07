PF apreende US$ 2 milhões em contrabando em SP Depois de 2 meses de investigações, agentes da Polícia Federal Paulo chegaram a um galpão localizado na Rua Lefosse, nº 246, no Jardim Anália Franco, Zona Leste da capital paulista. Por volta das 22 horas de ontem, produtos importados avaliados em pelo menos US$ 2 milhões foram apreendidos em um terreno de 600 metros quadrados. No local, a polícia encontrou aparelhos de TV, CDs, câmeras de vídeo, próteses mamárias de silicone, laptops, caixas com baterias de celulares, microcomputadores e dezenas de outros tipos de eletroeletrônicos vindos irregularmente dos Estados Unidos. No local, foi detido apenas Ariomar Gomes Cardoso, de 39 anos, que trabalhava como vigia do galpão. Segundo a Polícia Federal, existe uma quadrilha, parte dela no Brasil e parte lá fora, que cobra US$ 20 pelo quilo de material contrabandeado. O comerciante vai até os Estados Unidos, compra os produtos, lá mesmo passa o material para as mãos da quadrilha que, por sua vez, cobra pelo quilo dos objetos e, após entrar no Brasil, sem pagar os impostos alfandegários, os devolve para o comerciante.