PF busca 26 por participação em milícia em Pernambuco

A Polícia Federal em Pernambuco e a Secretaria de Defesa Social (SDS/PE) do Estado deflagraram, na manhã desta terça-feira, 17, a Operação Êxodo 7, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa composta por traficantes, vigilantes, assaltantes, detentos do Sistema Prisional e policiais civis e militares.

De acordo com a PF, o bando é liderado por um político de Olinda e baseada no bairro de Rio Doce. O grupo forma uma milícia urbana que controla o bairro, valendo-se, inclusive, do extermínio de criminosos rivais e desafetos.

Os agentes cumprem 26 mandados de prisão preventiva, 28 mandados de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva de testemunhas, todos expedidos pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Olinda.

A operação, cujas investigações foram iniciadas há cerca de 4 meses, conta com 140 policiais federais, sete policiais civis e 14 policiais militares. O trabalho representa uma resposta da PF à atividade de extermínio, uma realidade no Estado de Pernambuco, auxiliando as forças policiais estaduais no combate a esse tipo de crime.

Os presos responderão por quadrilha armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, tráfico de armas, concussão e corrupção ativa e passiva e homicídio qualificado, cujas penas variam entre um e 30 anos de reclusão.

O nome da operação é uma alusão à passagem bíblica do capítulo 7 do livro de Êxodo, que narra o episódio em que o Egito foi assolado por uma praga em que as águas de seu principal rio, o Nilo ("Rio Doce"), foram transformadas em sangue.