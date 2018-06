PF coleta informações para possível identificação de corpos

A Polícia Federal (PF) começa nesta sexta-feira, 5, a coletar informações e material genético para uma possível identificação caso sejam encontrados corpos durante as buscas realizadas no Oceano Atlântico.

Segundo o advogado Marco Túlio Moreno Marques, filho do casal José Gregório e Maria Tereza, que estavam no voo, a PF quer saber se as pessoas tinham próteses, tatuagens, marca-passos e a roupa que usavam no dia do voo.

