PF combate quadrilha que fraudava investidores estrangeiros A Polícia Federal promove nesta segunda-feira operação em conjunto com autoridades norte-americanas para combater um esquema de fraude contra investidores de vários países, principalmente da Inglaterra, Espanha, Austrália, Estados Unidos e de algumas nações da Ásia. A quadrilha transnacional faturou pelo menos 50 milhões de dólares ao longo de cinco anos de atuação --sendo três deles no Brasil-- e contava com sites forjados e operadores de telemarketing para oferecer "condições irrecusáveis" de investimento, informou a PF em comunicado. "Para concretizar o negócio exigia-se o depósito antecipado de taxas de corretagem e impostos, com a promessa de restituição de todo esse dinheiro", afirmou a PF, que concede entrevista à imprensa nesta tarde sobre a ação contra o grupo. A operação, chamada Pirita, acontece em São Paulo, Rio Grande do Sul e nos EUA. As autoridades brasileiras cumprem 35 ordens de busca e apreensão, além de mandados de prisão preventiva e temporária. Nos EUA, o FBI cumpriu 2 mandados de prisão contra brasileiros em Miami. (Por Silvio Cascione)