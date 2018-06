PF continua operação contra traficantes de drogas sintéticas A Polícia Federal do Rio de Janeiro mantém nesta quinta-feira operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de traficantes de drogas sintéticas na cidade. Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes percorreram bairros da zona sul e zona oeste da cidade. De acordo com o delegado Luiz Alberto Andrade, dezessete pessoas foram presas pelos agentes da PF. Os traficantes foram capturados em edifícios de Ipanema, Copacabana e Barra da Tijuca. Os presos têm faixas etárias variadas e são de classe média e classe média alta. Na quarta-feira, a PF prendeu doze integrantes da maior quadrilha de traficantes de ecstasy e LSD da capital fluminense na chamada Operação Tsunami. A Operação Tsunami tem como objetivo desarticular uma quadrilha de traficantes internacionais que trocava cocaína adquirida em Goiás e em São Paulo por LSD e Ecstasy na Holanda. As drogas sintéticas entravam no País pelos aeroportos internacionais do Rio e de São Paulo. As investigações tiveram início em 27 de junho de 2006 através da denúncia de um pai inconformado com a atuação dos traficantes que agiam impunemente no bairro da Barra da Tijuca, aliciando e viciando jovens da classe média alta naquela área. O fornecimento das drogas sintéticas se dava não só para o mercado do Rio de Janeiro, principalmente nas festas rave, mas também para outras cidades, como Curitiba. Através das investigações, foi possível identificar os principais integrantes da organização criminosa, da chamada ´mula´, passando pelo seu agenciador, transportador, distribuidor, vendedor, financiador e aquele que lava o dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes. Com isso, foram fornecidos subsídios à Justiça Federal para decretar o arresto dos bens móveis e imóveis dos integrantes da quadrilha, tornando-os indisponíveis para qualquer transação, assim como o bloqueio de suas movimentações financeiras, tais como contas bancárias e investimentos.