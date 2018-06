PF da Bahia apreende 305 kg de maconha sob carga de melões

A Polícia Federal apreendeu, na tarde de quarta-feira, 2, 305 quilos de maconha pronta para consumo na BR-324, no município de Simões Filho (BA), na região metropolitana de Salvador. A droga estava escondida em um caminhão, sob uma carga de melões, e era proveniente de Curaçá (BA), 593 quilômetros ao norte da capital baiana. De acordo com a assessoria da PF, investigações apontavam para a chegada de uma grande quantidade de maconha a Salvador, enviada por um fornecedor da região do Vale do Rio São Francisco, identificado apenas como Celso. Uma barreira policial foi montada no posto da Polícia Rodoviária Federal para barrar o transporte. Sálvio Wanderley dos Santos, de 28 anos, e Celso Almeida Araújo, de 29, que estavam no caminhão, foram presos em flagrante. As frutas foram doadas para Casa da Criança com Câncer, em Salvador.