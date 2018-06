PF de Belo Horizonte começa a expedir novo passaporte

A Polícia Federal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, começa a expedir, a partir desta terça-feira, 13, o novo modelo de passaporte, de cor azul, para seguir padrão estabelecido pelo Mercosul. As mudanças seguem as normas internacionais de segurança estabelecidas pela Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO), agência ligada às Nações Unidas, e conta com 16 novos itens de segurança. No site da Polícia Federal, localizam-se todas as informações necessárias para a obtenção do documento. No interior da página deve ser acessada a opção "Passaporte - informações gerais e requerimento de passaporte - novo". A partir daí, é só seguir as instruções apresentadas: observar os documentos exigidos, preencher o requerimento com os dados pessoais, imprimir a guia de recolhimento da taxa (R$ 156,07, que deverá ser paga nas agências bancárias antes do comparecimento nos locais de atendimento), e gerar o protocolo. Essas opções, em Belo Horizonte, somente estarão disponíveis a partir do próprio dia 13. Até o dia 13 de novembro, a solicitação para expedição do modelo atual (caderneta verde), continuará sendo recebida, para aqueles que já efetuaram o agendamento. Quem já pagou a taxa de R$ 89,71 terá até essa data para dar entrada na documentação; do contrário, terá que requerer a restituição desse valor e aguardar a devolução, cujo formulário estará disponível no setor de passaportes da Superintendência. Não é necessário levar fotos, que serão colhidas nos locais de atendimento. Também não será mais aceito o formulário antigo, seja comprado em papelaria, seja impresso na internet. O prazo para entrega do novo passaporte será de seis dias úteis na Sede da Polícia Federal e de dez dias úteis nos outros postos. A validade do novo documento será de 5 anos. As demais Delegacias da PF no Estado de Minas Gerais continuarão emitindo o modelo atual, de cor verde, por tempo indeterminado.