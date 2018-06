PF de Minas prende suspeito de pedofilia descoberto pela polícia dos EUA

A Polícia Federal prendeu na tarde de segunda-feira, 19, um técnico em eletrônica, de 26 anos, por suspeita de pedofilia. No momento da prisão, o suspeito estava em sua casa, em um condomínio de luxo nos arredores de Belo Horizonte, Minas Gerais, trocando imagens de crianças nuas ou em atos sexuais, pela internet.

De acordo com a PF, a investigação começou em março, quando a polícia dos EUA detectou um pedófilo daquele país trocando imagens com um endereço de IP localizado no Brasil.

As informações foram enviadas à Polícia Federal que localizou o endereço no Estado de Minas Gerais e posteriormente o local exato, em um condomínio de luxo no município de Brumadinho, às margens da BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro.

Com mandados prisão e de busca e apreensão, os agentes foram até a residência, apreenderam o computador do suspeito para perícias e o prenderam em flagrante. Ele foi encaminhado ao Presídio Nelson Hungria, onde ficará à disposição da Justiça. Caso seja condenado, sua pena pode chegar a seis anos de reclusão, mais multa.