PF deflagra operação contra receptação em SC A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a "Operação BO" em Santa Catarina, com o intuito de conter uma quadrilha acusada de receptação no Estado. Cerca de 50 policiais participaram da operação, realizada nas cidade de Itajaí, Brusque, Guabiruba e Balneário Camboriú. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram em julho, quando os agentes identificaram uma quadrilha que negociava cargas roubadas e desviadas de vários Estados. A operação foi chamada de "BO" devido ao fato de o grupo aliciar motoristas que transportavam cargas, principalmente de produtos ligados à indústria têxtil, que desviavam a mercadoria e posteriormente se apresentavam em delegacias da região dizendo-se vítimas de assaltos. As mercadorias eram depositadas em galpões de cidades próximas e, em seguida, vendidas a indústrias ou a comerciantes. A Justiça de Itajaí expediu mandados de busca e apreensão após pedido do Ministério Público Estadual, que investigou os suspeitos por acusação de receptação e formação de quadrilha.