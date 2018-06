PF deflagra operação contra venda de habeas corpus em Minas

SÃO PAULO - A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira, 30, uma operação com o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada na venda de habeas corpus no plantão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Segundo a PF, para obter o habeas corpus era necessário pagar entre R$ 120 e 180 mil.

A investigação, que começou há cinco meses, mostrou que após negociação com os presos interessados, o advogado protocolava o pedido em determinado plantão do TJ-MG onde trabalhava outro envolvido no esquema. Segundo a PF, o requerimento era feito no plantão para burlar a distribuição natural dos processos.

Os mandados são de prisão temporária, por um prazo inicial de cinco dias, prorrogáveis. Terminado o prazo de prisão temporária, será avaliada a necessidade de se representar pela prisão preventiva dos acusados.