PF deflagra operação para apreender caça-níqueis no Rio

A Polícia Federal realiza durante a manhã desta sexta-feira, 1, uma operação em vários municípios da Região Serrana do Rio para apreender máquinas de caça-níqueis. Os equipamentos eletrônicos e os presos na operação batizada de Serra dos Órgãos estão sendo levados para a sede da Polícia Federal em Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com as primeiras informações, pelo menos dez pessoas já foram detidas pelos agentes.