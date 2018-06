PF desarticula quadrilha de assalto a banco na Bahia

Cinco pessoas foram presas, durante operação da Polícia Federal realizada nesta segunda e terça-feira, 4, acusadas de participar de uma quadrilha de assaltantes de banco na região de Ilhéus, no sul da Bahia.

A quadrilha, que já vinha sendo investigada pela PF, estava hospedada num hotel em Ilhéus e pretendia assaltar o Banco do Brasil da cidade de Camamu, por meio de um sequestro contra o gerente da agência, segundo a PF.

Após tentativa frustrada de roubar um veículo, na madrugada de domingo para segunda, o carro dos assaltantes foi identificado e posteriormente abordado pelos policiais, já na rodovia Ilhéus - Uruçuca, quando os três primeiros integrantes da quadrilha foram presos: G.F.S., de 31 anos, D.V.A. e R.P.M., com respectivamente 23 e 20 anos de idade.

Após a prisão, eles indicaram o local no meio do matagal onde esconderam as armas, sendo 4 pistolas calibre 380, as munições e algumas perucas e capuzes, todo material utilizado na tentativa de assalto ao veículo.

No quarto do hotel onde os assaltantes estavam hospedados foi encontrada ainda uma pistola de uso restrito das forças Armadas. Outros dois integrantes desta mesma quadrilha foram presos hoje em Vitória da Conquista, ao trafegarem pela rodovia BR-116.