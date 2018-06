PF descobre cassino clandestino em Curitiba A Polícia Federal fechou uma casa onde aparentemente funcionava um cassino, em bairro nobre de Curitiba. Não havia ninguém jogando no momento, mas 11 pessoas, que se declararam prestadores de serviço, estavam no local. Todas foram interrogadas e responderão a inquérito por contravenção penal. Também foram apreendidos dois revólveres calibre 38, um revólver Magnum calibre 357 e uma pistola. A PF pretende agora descobrir quem é o dono das 75 máquinas de jogos eletrônicos e de uma mesa de roleta encontradas no local. A polícia imagina que o cassino era itinerante, sendo deslocado para outros locais da cidade para despistar. No momento em que os policiais chegaram, 18 máquinas estavam sendo carregadas em um caminhão. Apesar de terem mandado judicial para a busca, os policiais precisaram arrombar o portão de entrada. A informação sobre a casa chegou à polícia há cerca de 10 dias por uma denúncia anônima. As máquinas foram recolhidas para serem periciadas. Hoje à tarde a polícia conseguiu descobrir o nome do morador e do proprietário do imóvel e investigava qual o envolvimento deles no caso.