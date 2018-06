PF descobre comboio de 15 carretas com cigarros ilegais em MS

Agentes da Polícia Federal de Naviraí apreenderam nesta quarta-feira, 05, 15 veículos de carga e um veículo de passeio que transportavam cigarros contrabandeados, em uma rodovia do Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Federal, os veículos de carga, entre eles carretas e caminhões, transportavam milhares de caixas de cigarros ilegais, provavelmente vindos do Paraguai, em uma rodovia na região de Bataguassu.

Um motorista do veículo de passeio, que escoltava o comboio, foi preso. Os demais motoristas conseguiram fugir, após abandonarem as veículos, segundo a PF. A carga estaria seguindo para São Paulo, de acordo com a PF.