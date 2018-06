PF desmonta quadrilha de tráfico internacional em 6 Estados A Polícia Federal deflagrou, na madrugada desta terça-feira, 30, a Operação Kolibra, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Segundo a PF, a quadrilha, composta por libaneses, era uma conexão do tráfico no país, que agia em quase toda a Europa e nos EUA. A PF chegou aos traficantes após três anos de investigação, em conjunto com as polícias da Alemanha, Espanha, Itália e Bélgica. A operação está sendo feita em seis Estados do País. Serão cumpridos 80 mandados de prisão e busca e apreensão no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e São Paulo. Desses mandados, 20 são no Estado de São Paulo e 11 só na capital. Dez pessoas já foram presas na cidade e cinco foram detidas no Mato Grosso do Sul.