PF detém vereador e outros 7 em ação antidrogas no MS

Uma operação de combate ao narcotráfico realizada por agentes da Delegacia da Polícia Federal (PF) de Dourados (MS) ontem terminou com a apreensão de 93 quilos de cocaína e oito pessoas detidas, entre elas o vereador Joanir Subtil Viana (PMDB), de 42 anos, na fazenda do parlamentar, em Aral Moreira (MS). Três dos presos são paraguaios.

Um avião de pequeno porte teria pousado numa pista clandestina dentro da fazenda e deixado uma mercadoria, em seguida levantando voo, momento em que os federais entraram em ação. Quando se aproximavam do local, a droga já teria sido transferida para um veículo de passeio que entrou na mata para esconder o entorpecente. A droga foi encontrada pelos policiais.

A operação contou com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que, segundo a PF, monitorou o espaço aéreo e detectou a aeronave suspeita. Além da droga, os policiais apreenderam três veículos, duas pistolas, quatro revólveres, uma espingarda, dois tambores com combustível de avião, um radiotransmissor, R$ 5,2 mil, US$ 198 e 1 milhão de guaranis.

Os federais afirmaram que a droga teria saído da cidade de Cáceres (MT) e seguiria, de carro, para a capital Campo Grande e outros grande centros. Os paraguaios responderão por tráfico, sendo aberto um inquérito de expulsão. Caso condenados, cumprirão pena no Brasil, podendo ser expulsos e não poderão voltar ao País.