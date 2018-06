PF deve auxiliar nas investigações sobre repórter desaparecido O ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, determinou à Polícia Federal que ajude a investigar o desaparecimento do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo no Rio de Janeiro. ?A nossa solidariedade não é apenas de palavras, mas de ação para a efetiva apuração desse fato?, afirmou o ministro, segundo sua assessoria. Segundo Reale, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Itagiba, já levantou dados e informações que podem levar à prisão de pessoas suspeitas de envolvimento no caso. Para Reale Junior, o desaparecimento de Tim Lopes não é um fato isolado. ?Há toda uma situação de domínio de certas regiões pela criminalidade. É necessário que esse ?estado paralelo? que vem se formando seja minimizado através de ações com a presença efetiva do Estado?, afirmou. O ministro apontou a criação da Força Tarefa de Inteligência, que envolve instituições policiais federais e do Estado do Rio como um exemplo das ações que já estão sendo desenvolvidas com esse objetivo. Com ela, o governo pretende compreender como age o crime organizado para poder combatê-lo deforma mais eficiente. ?Essas ações criminosas ofendem os valores fundamentais do ser humano. Isso mostra como é fundamental nos aprofundarmos no trabalho de análise do crime organizado no Rio de Janeiro. E desse trabalho, nós já estamos obtendo resultados com a cooperação de todas as polícias?, afirmou o ministro. Reale disse que considera ?extremamente preocupante o fato de um jornalista, no exercício da sua profissão ser vítima de ações criminosas?.