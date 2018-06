PF divulga foto de italiano procurado pela Interpol

SÃO PAULO - A polícia Federal divulgou a foto do italiano Sergio Andolfi, 70, procurado pela Interpol pelos crimes de estupro, violação, indução ao aborto e peculato. Segundo a PF, o italiano, que é médico ginecologista e obstetra, aproveitava-se do estado de letargia de suas pacientes após a aplicação de sedativos para cometer os crimes sexuais, que ocorreram entre 1989 e 1994.

Sergio convivia com uma brasileira de nome Rosângela em Salvador, na Bahia e em 9 de outubro de 2000 seu veículo foi encontrado carbonizado na periferia da capital baiana e, desde então, não foi mais visto. Sua companheira na época notificou o desaparecimento à Deltur, mas desconfia que ele esteja vivo. Desde então ela não teve mais notícias do italiano.

A Polícia Federal desconfia que ao saber que estaria prestes a ser descoberto, o criminoso teria simulado sua própria morte já que, em dezembro de 2000, ano do desaparecimento, Sergio teria mantido contato no Paraguai com pessoas que poderiam renovar seu passaporte daquele país, mas o documento não chegou a ser emitido.

Recentemente, sua família na Itália solicitou à Justiça italiana a declaração de sua morte presumida, alegando que seu desaparecimento já passa de 10 anos.

Qualquer informação relativa à possível localização do italiano pode ser encaminhada à Representação da Interpol na Bahia, através do e-mail interpol.srba@dpf.gov.br, e será mantida em sigilo.