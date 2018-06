PF diz que não há previsão para nomalizar emissões de passaportes

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Polícia Federal informou na manhã desta quarta-feira, 29, que não há previsão para normalizar o serviço de emissão de passaportes. Em nota, a PF disse que "está trabalhando ininterruptamente para solucionar com a urgência necessária a instabilidade do sistema de agendamento e emissão de passaportes". A falha surgiu durante a migração de sistemas para novos equipamentos, que, segundo a PF, tem como objetivo a modernização do parque tecnológico.

"Todas as unidades foram orientadas a não interromperem o atendimento ao público, fazendo a conferência e coleta de dados dos requerentes em um módulo manual e a emitir passaportes de emergência, nos casos que se aplicarem a regra. A entrega dos passaportes será feita em casos de situações emergenciais e viagens iminentes comprovadas", diz a nota.