PF do Rio amplia agendamento para passaporte aos finais de semana

SÃO PAULO - Os quatro postos da Polícia Federal do Rio vão ampliar o agendamento para os pedidos de expedição de passaportes aos finais de semana, por conta do aumento da demanda de solicitações.

Segundo a PF, os postos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, Rio Sul, Via Parque e Leblon funcionarão aos sábados e domingos até 27 de novembro de 2011 para atendimentos do serviço de passaporte previamente agendados pelo site .

O objetivo é atender à população, por conta do aumento da demanda de expedição de passaportes, especialmente no período anterior as férias e festas de final do ano, inclusive com a participação de servidores na prestação do serviço em regime de trabalho extraordinário.

A PF no Rio de Janeiro expediu 162.254 passaportes até setembro de 2011, o que já supera o número de emissões de todo o ano de 2010.