PF do Rio de Janeiro faz operação contra imigração ilegal A Polícia Federal do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 14, a Operação Biblos, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada na utilização de documentos falsos para obtenção de passaportes brasileiros para pessoas de origem libanesa. Cerca de 270 policiais cumpriam 30 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão em diferentes localidades nos Estados do Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal de Niterói.