PF e MP fazem operação contra caça-níqueis em Salvador

A Polícia Federal, com o apoio dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, desencadeou nesta terça-feira, 21, em Salvador, a Operação Aposta, de combate ao jogo ilegal e à exploração de máquinas de caça-níqueis. Ao todo, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, em uma ação que teve a participação de 180 agentes, cumpriu determinação da 17.ª Vara Federal de Salvador e durou do início da manhã ao início da tarde. O principal alvo da operação foi a Paratodos Bahia, principal rede de apostas em jogos ilegais no Estado, que conta com cerca de 4 mil pontos de venda, entre bancas de rua e lojas, apenas em Salvador, onde atua há 40 anos. Além de apostas no jogo do bicho, os clientes da rede podem até comprar cartões de recarga de crédito em telefonia móvel nas lojas. "Estranhamos e lamentamos que uma rede ilegal dure tanto tempo, em tantos pontos da cidade", diz o promotor federal Paulo Gomes. A maior ação foi feita na sede da Paratodos, no bairro de Pituaçu. Ali, trabalham cerca de 80 funcionários. Vinte agentes interditaram o local, apreenderam cerca de 50 computadores, documentos e três cofres - o único valor divulgado foi o encontrado dentro do menor deles, cerca de R$ 60 mil. Além da sede da empresa, dois outros pontos considerados estratégicos da Paratodos foram interditados na cidade e 30 casas de bingo foram fechadas. No total, foram apreendidas cerca de 600 máquinas caça-níqueis e 3,6 toneladas de moedas. Apesar do tamanho da operação, apenas uma pessoa foi presa, por porte ilegal de arma. "A ação de hoje (terça-feira) foi para coletarmos material para ser processado pela Polícia Federal para, então, apontarmos criminosos", afirma o procurador da República Sidney Madruga, responsável pelo pedido de interdição das casas. "Neste momento, não pareceu necessário pedir a prisão preventiva de nenhum investigado", disse.