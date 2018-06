PF e procuradores buscam acordo Para dar um fim nas relações hostis entre procuradores da República e delegados da Polícia Federal a cúpula das duas instituições criou comissão paritária com a missão de definir limites e diretrizes do controle externo da atividade policial - atribuição que a Constituição outorgou ao Ministério Público, mas que tem sido motivo de desavenças entre as duas categorias. O grupo é formado por três delegados e três procuradores.