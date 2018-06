PF encontra 150 mil euros de Abadía em SC A Polícia Federal apreendeu no fim de semana passaportes venezuelanos e argentinos falsos e cerca de 150 mil euros em uma casa de luxo em Florianópolis. Tudo pertencia ao megatraficante Juan Carlos Ramírez Abadía. Os documentos, com fotos de Abadía e de sua mulher, Milareth Lozano, continham vários carimbos de entrada e saída do País, para burlar a fiscalização. Essa foi a última busca feita pelos federais após os depoimentos de Abadía, que está preso em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.