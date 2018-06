PF encontra meia tonelada de maconha em caminhão de mudanças Cerca de meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Federal na manhã desta segunda, na rodovia presidente Dutra, uma das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro. Foram encontrados 110 pacotes da droga, com cerca de três a quatro quilos cada, dentro de um caminhão de mudança, próximo ao município de Barra do Piraí, no Sul Fluminense, às 10h da manhã. A droga foi encontrada em operação da Polícia Federal, que patrulhava a Via Dutra durante o carnaval. O caminhão foi parado por policiais e o motorista não soube explicar o que levava. A carga, então, passou a ser revistada pelos policiais. Escondidos dentro de móveis velhos - como sofás -, e muito lixo, foram encontrados os pacotes. O motorista, Antônio Miguel Dalle Piage, de 48 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A maconha estava escondida em Campinas, São Paulo, e seria usada para abastecer favelas no Rio de Janeiro durante o Carnaval. Há suspeitas de que a maconha teria entrado no País por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil com o Paraguai. Em novembro do ano passado, agentes da Polícia federal também apreenderam meia tonelada da droga, que era transportada em um caminhão. Na ocasião, sete pessoas foram presas em flagrante pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, quando tentavam receber a droga, na estrada. A maconha também seria usada para abastecer favelas no Rio de Janeiro.