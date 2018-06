PF encontra monomotor com três corpos em mata do MT

Depois de mais de uma semana de buscas, a Polícia Federal encontrou no sábado, 9, um avião monomotor que caiu na mata, perto da Reserva Indígena Nambiquara, em Cáceres, no Mato Grosso.

Segundo a PF, dentro do Cessna de bandeira boliviana, foram encontrados os corpos de três pessoas, que ainda não foram identificados. Havia também cerca de 30 quilos de cocaína. O delegado que conduz as investigações disse que, se havia mais entorpecente, foi queimado no incêndio que se seguiu à queda.

As operações de buscas contaram com a ajuda dos índios, que conhecem bem a região. Os trabalhos foram feitos em conjunto entre a Polícia Federal, Fundação Nacional do Índio (Funai) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) que enviou um grupo de apoio aéreo para a região.