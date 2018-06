PF erradica plantio de maconha em reserva do Ibama Cerca de 40 homens da Polícia Federal de Pernambuco e Brasília erradicaram nesta quarta-feira 12,5 mil pés de maconha e 2,5 mil mudas da planta no sertão pernambucano, em área integrante do chamado Polígono da Maconha. Parte do plantio foi encontrado na reserva biológica Serra Negra, entre os municípios de Inajá e Floresta, sob proteção do Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente (Ibama). De acordo com o coordenador de Biodiversidade do Ibama em Pernambuco, Luiz Façanha, Serra Negra é a primeira reserva ecológica brasileira, com 1,1 mil hectares. A vegetação predominante na área é a caatinga. Ele preferiu não se pronunciar sobre o assunto, porque não tinha conhecimento do fato. Intitulada Terra Prometida, a operação da PF está em sua terceira fase e se encerra na quinta-feira. Dois helicópteros e 15 carros são usados pelos policiais. Nesta etapa, as buscas estão mais concentradas nos municípios de Custódia, Betânia, Ibimirim, Floresta e Serra Talhada. Matéria alterada às 19h54