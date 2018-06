PF faz a maior apreensão de LSD do ano em Salvador

A Polícia Federal realizou no último sábado (14) a maior apreensão do ano de LSD no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na Bahia. Um rapaz, de 24 anos, transportava a droga numa mochila. Ele pretendia embarcar para o Rio de Janeiro para fazer a entrega. O acusado é natural de Porto Velho, em Rondônia, mas reside no Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. Ele foi para Holanda com a finalidade de trazer o entorpecente para o Brasil. Segundo a PF, esta foi a quarta viagem realizada pelo rapaz com o mesmo objetivo. Pelo transporte to tóxico, ele receberia a quantia de R$ 25 mil. Foram apreendidos 50.499 micropontos de LSD, 43 gramas de skank e 240 gramas de haxixe. O rapaz está na Superintendência da Polícia Federal em Salvador. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena varia de cinco anos a 15 anos de prisão.