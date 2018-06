PF faz a maior apreensão de maconha do ano em Pernambuco

RECIFE - A Polícia Federal realizou na noite de sexta, 28, a maior apreensão de droga neste ano em Pernambuco: 252 quilos de maconha. De posse da droga, foram presos Jaime Francisco Nóbrega, de 42 anos, e José Clebson da Silva, 19, ambos com antecedentes criminais.

Eles trafegavam em uma Kombi, com o entorpecente, no bairro do Ibura, no Recife, quando foram abordados pelos policiais. No seu depoimento, Nóbrega afirmou ter recebido a carga, em Caruaru, no agreste, onde mora, de uma pessoa residente em São Paulo, que lhe pediu para fazer a entrega no Recife. Disse pensar que se tratava de material importado e que receberia R$ 600,00 pelo transporte.

Silva ficaria encarregado de fazer a entrega da encomenda no Recife e receberia R$ 1 mil pelo serviço. Eles foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e encaminhados para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), no município metropolitano de Abreu e Lima. Se condenados, poderão pegar penas que variam de três a 25 anos de reclusão. A PF também apreendeu a Kombi, cinco telefones celulares e R$ 3.667,00.