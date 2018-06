PF faz maior apreensão de crack do ano na Paraíba

Agentes da Polícia Federal apreenderam nesta quarta-feira, 11, 13 quilos de crack no Estado da Paraíba. Segundo a PF, é a maior apreensão feita este ano. A operação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas no sertão do Estado, mais especificamente nos municípios de Souza e São Bento. Além da apreensão de crack e de um quilo de haxixe, os policias também prenderam em flagrante quatro pessoas durante a ação realizada no município de São Bento. São elas Eva Gomes de Oliveira, 19 anos, Maria das Graças Gomes de Oliveira, de 46 anos, Flávio Lucena da Silva, de 39 anos, e Elifrancione Alves da silva, de 29 anos. Foram apreendidos também um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380 (ambos sem o devido registro legal), grande quantidade de munição, equipamentos de informática e produtos importados.