PF faz nova apreensão de cocaína em Cumbica A Polícia Federal realizou, ontem à noite, nova apreensão de droga no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Desta vez, um português e um holandês que pretendiam pegar um vôo Paris-Londres foram presos com 15 quilos de cocaína. O entorpecente estava escondido no fundo falso de duas malas. O holandês Ricardo Lambertos Reinaldo Althenaor, de 24 anos, e o português Paulo Jorge Pereira Dias, de 35 anos, confessaram aos agentes federais que pegaram o tóxico com um motorista de táxi. A Polícia Federal já identificou esse taxista, mas o nome dele foi preservado porque os dois estrangeiros disseram que estariam sendo aliciados por uma quadrilha de nigerianos que vem agindo em São Paulo. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de três a 15 anos de prisão. Moeda falsa Os agentes também prenderam uma sul-africana acusada de transportar dólares falsos para o Brasil. Remole Tile Paula Kambule, de 24 anos, desembarcou no Aeroporto de Cumbica e foi surpreendida com US$ 45 mil falsificados. Ela revelou que pretendia utilizar o numerário na compra de drogas.