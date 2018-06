PF faz operação contra casas de câmbio em quatro Estados A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 17 a Operação Kásper, com o objetivo de combater o crime contra sistema financeiro nacional e de "lavagem" de dinheiro. Na operação, os agentes da PF devem cumprir 52 mandados de busca e apreensão em imóveis comerciais e residenciais localizados, em sua maioria, na região metropolitana de São Paulo e também nos Estados do Rio de Janeiro, Bahia e Amazonas. Além de terem mandados de busca e apreensão, os agentes prenderam um advogado suspeito de envolvimento com os "doleiros" envolvidos no esquema. Três pessoas continuavam foragidas até o começo da tarde: Marco Antônio Cursini ("doleiro" do banco suíço); seu filho, Caio Vinícius Cursini; e Nick Salussoia, que estaria no exterior. Os agentes também devem apreender documentos que constituam como provas de crimes contra o sistema financeiro nacional e de "lavagem" de dinheiro. A investigação criminal foi iniciada em setembro de 2006, a partir da identificação do "doleiro" que operava para um escritório de representação de um banco suíço, em São Paulo, promovendo o câmbio ilegal de moedas, na modalidade "dólar-cabo" , para clientes daquele banco que possuíam vultosas quantias de dinheiro em contas bancárias no exterior sem declará-las à Receita Federal. Segundo a PF, durante sete meses de investigação, foram identificados os líderes e outros integrantes de cinco grupos de "doleiros" em São Paulo que vinham atuando sistematicamente no mercado paralelo de câmbio de moedas tanto para promover a evasão de divisas do País quanto para garantir aos seus possuidores o proveito de recursos financeiros de origem ilícita. Várias empresas que transacionavam regularmente com os grupos de "doleiros" foram alvos de mandados de busca e seus representantes legais serão investigados por suspeita de crimes fiscais, financeiros e de "lavagem" de dinheiro. Foram ainda bloqueadas 19 contas bancárias no Brasil utilizadas pelos "doleiros" e seus maiores clientes para movimentar valores oriundos dos crimes financeiros e também solicitado o bloqueio de seis contas bancárias nos Estados Unidos, Portugal e Panamá, pertencentes aos suspeitos. Abaixo a relação das empresas que sofreram busca e apreensão: » Marmaris Câmbio e Turismo Ltda., São Paulo, SP; » Business Center Rabe Ltda., São Paulo, SP; » Tharo Viagens e Turismo Ltda., São Paulo, SP; » Travel Center Câmbio e Turismo Ltda., São Paulo, SP; Rol de empresas clientes dos "doleiros" que sofreram busca e apreensão: » Grande São Paulo Turismo Ltda., São Paulo, SP; » Auto Amazon Comércio de Automóveis Ltda., São Paulo, SP; » Century Travel e Turismo Ltda., São Paulo, SP; » Albatross Corretora Câmbio e Valores S/A; » Openparts Importação e Exportação Ltda., Cotia, SP; » Infinity Comunicações e Marketing S/C Ltda., São Paulo, SP; » MCA Economy Consultoria e Investimentos Ltda., São Paulo, SP; » TOV Corretora de Câmbio, Ltda, São José dos Campos, SP; » Têxtil MATEC Ltda., Jordanésia, SP; » Confecções IPLIP, São Paulo, SP; » Pentagon Imp., Exp. e Repr. Com. Ltda., São Paulo, SP; » Amazon Travel Service Ltda., Manaus, AM; » Jacarandá Viagens e Turismo Ltda., Salvador, BA; » Bahia Brazil Destination Ltda., Salvador, BA; » Krone Rep. Equip. de Informática Mat. Fotográficos Ltda, Rio de Janeiro, RJ.