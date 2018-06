PF faz operação contra quadrilha internacional no Rio A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 22, no Rio de Janeiro, a operação Platina, que tem o objetivo de atacar a base financeira de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas que atua no Brasil, Uruguai, Colômbia, Estados Unidos e Espanha. De acordo com a PF, a quadrilha traficava entre 500 quilos e uma tonelada da droga por mês para Europa e Estados Unidos, via Uruguai. Cerca de 250 policiais cumprem 11 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A ação acontece no Rio, onde era feita a lavagem do dinheiro da quadrilha com a compra de empresas de transporte de combustíveis e postos de gasolina (seis no Rio de Janeiro e dois no interior fluminense), e em São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.