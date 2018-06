PF faz operação contra traficantes de cocaína no Rio A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira, 8, 40 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão no norte do Estado do Rio de Janeiro contra uma quadrilha de traficantes que atuava como grupo de extermínio. Em investigação desde 2006, a partir de denúncias de moradores de Macaé e Rio das Ostras, o grupo de traficantes teve uma unidade de refino de cocaína lacrada nesta quinta. "Foram apurados fortes indícios de que a quadrilha é responsável por inúmeros homicídios ocorridos na cidade de Macaé, inclusive do Secretário Municipal de Transporte Fernando Magalhães e de seu filho, além da execução de um sargento da Polícia Militar no último domingo, na cidade de Campos", informou a PF. Participam da operação 250 policiais do Rio e dos Estados do Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais. Os mandados foram expedidos pelas Varas Criminais de Macaé e Rio das Ostras.