PF faz operação contra tráfico de drogas em dois Estados

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 12, na fronteira do Brasil com a Bolívia, oito pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas. Ao todo, a Justiça expediu 19 mandados de prisão a serem cumpridos, sendo 16 em Mato Grosso, um em Goiás e dois no exterior na Operação Sapicuá, além de 21 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram há 10 meses. E desde o início, a polícia apreendeu cerca de 150 quilos de cocaína na região de Cáceres e no assentamento que leva o nome de Sapicuá, onde a droga era guardada. A PF descarta o envolvimento de sem-terra no tráfico de drogas. Segundo a PF, a droga vinha da Bolívia e com a ajuda de mulas entrava por Mato Grosso e era distribuída em Goiás e Maranhão. Texto alterado às 12h05 para acréscimo de informações. (Colaborou Solange Spigliatti, do estadao.com.br.)