PF faz operação contra tráfico de drogas em Mato Grosso, Goiás e Bahia

SÃO PAULO - Cerca de 60 policiais federais cumprem na manhã desta sexta-feira, 7, 10 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de tráfico de drogas que age em três estados. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo Criminal da Comarca de Aragarças, em Goiás.

A Operação Bomja foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de pasta base de cocaína, distribuída, a partir de Barra do Garças, no Mato Grosso, para as cidades de Aragarças, Bom Jardim e Piranhas, em Goiás, e Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

Durante as investigações, foram realizadas quatro prisões em flagrante e apreendida uma considerável quantidade de substância entorpecente, além de dinheiro em espécie localizado em poder da suposta quadrilha.

Além da desarticulação da quadrilha, a operação também fechou diversas bocas de fumo situados na região do Vale do Araguaia, combatendo a comercialização de entorpecentes por pequenos traficantes locais.