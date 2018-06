PF faz operação contra tráfico de drogas em quatro Estados

SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta manhã a Operação Cerco Fechado, de combate ao tráfico de drogas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Bahia. Os cerca de 60 policiais federais e militares que participam da operação têm o objetivo de cumprir 20 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão.

Durante as investigações, a PF apreendeu cerca de 60 quilos de cocaína pura, pasta-base de cocaína e maconha, e prendeu aproximadamente 13 pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foram também apreendidos 6 veículos e uma moto avaliados em R$ 120.000, além de armas.

Com o apoio do Ministério Público e da Justiça da Bahia, a Polícia Federal investigava a organização criminosa há cerca de três meses. A PF identificou os fornecedores da droga em São Paulo, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. A droga era comprada por traficantes de Vitória da Conquista, Jequié e Poções, na Bahia, e depois era distribuída nessas cidades.

Todos os presos serão conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Vitória da Conquista onde serão interrogados e, posteriormente, encaminhados ao presídio local. Eles responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.