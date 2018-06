PF faz operação contra tráfico de drogas em quatro Estados e no Paraguai

SÃO PAULO - A Polícia Federal realiza nesta terça-feira, 6, uma operação em quatro estados brasileiros e no Paraguai para desarticular organização criminosa especializada no tráfico de drogas.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 40 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Passo Fundo, Sapucaia do Sul, Esteio, Protásio Alves e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Joinville, Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina; Foz do Iguaçu, no Paraná; Ponta Porã e Antônio João, no Mato Grosso do Sul; e no Paraguai.

O bando é investigado desde o início do ano. A quadrilha enviava a droga do Paraguai para o Brasil pelas fronteiras do Mato Grosso do Sul e Paraná para ser distribuída no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Durante as investigações foram apreendidos 115 quilos de cocaína e 1.504 pontos de LSD.

A Operação tem o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai.