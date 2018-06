PF faz operação contra tráfico internacional de drogas em seis Estados

BRASÍLIA - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 2, operação em seis Estados para desarticular organização criminosa de tráfico de drogas que teria como base a cidade de Umuarama, no Paraná. A operação conta com o apoio da Receita Federal e ocorre no Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo.

Mais de 180 policiais federais e 10 auditores da Receita Federal cumpriram 13 mandados de prisão, 16 mandados de condução coercitiva e 39 de busca e apreensão. Também foram bloqueados bens avaliados em R$ 60 milhões, entre fazendas, casas e até prédios comerciais.

De acordo com a PF, a organização criminosa comprava cocaína no Peru e Bolívia e enviava para o Brasil e posteriormente para a Europa. As investigações iniciaram no último mês de fevereiro, quando uma pecuarista de Umuarama, no noroeste do Paraná, foi identificada ao receber um grande carregamento de cocaína.

A droga chegava camuflada em cargas de madeira de casas pré-fabricadas. Entre os crimes cometidos pela quadrilha estão narcotráfico e lavagem de dinheiro. A operação foi batizada de "Denarius", que significa dinheiro em latim nominativo.