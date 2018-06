PF faz operação contra venda de mercadorias ilegais no PR

Cerca de 250 policiais federais, em conjunto com fiscais da Receita Federal e com o apoio da Polícia Militar, realizam desde as 7 horas desta quinta-feira, 12, a Operação Capitão Gancho, que visa combater a venda de mercadorias ilegais em Londrina, no Paraná. De acordo com a PF, cerca de 300 mandados de busca e apreensão são cumpridos em todas as lojas do camelódromo, no centro de Londrina. A operação tenta combater a venda de mercadorias importadas ilegalmente e de produtos piratas.