PF faz operação em 8 estados contra roubo de cargas

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Federal cumprem na manhã desta terça-feira, 22, 28 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão preventiva, e 17 mandados de condução coercitiva em oito estados. A Operação Lixa tem o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no roubo de caminhões e cargas. Até o momento, cerca de 35 veículos pesados foram apreendidos, segundo a PF.

Os mandos estão sendo cumpridos nas cidades de Sumaré, Mogi Mirim, Jundiaí, Louveira, Várzea Paulista e Paulínia, em São Paulo, no Paraná (cidade de Ponta Grossa), em Santa Catarina (cidade de Lages), no Mato Grosso do Sul (cidade de Paranaíba), em Minas Gerais (nas cidades de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba), em Goiás (nas cidades de Inhumas e Goiania), no Tocantins (na cidade de Palmas) e no Pará (na cidade de Xinguara).

A PF iniciou investigação há cerca de um ano e meio e foi apurado o envolvimento desta organização criminosa no roubo, receptação de cargas, caminhões e carretas, bem como na confecção de sinais identificadores falsos e no aliciamento de servidores do DETRAN para fornecimento de informações de veículos para clonagem de veículos e para inserção clandestina de dados de veículos com adulteração de chassis.

Notícia atualizada às 13h