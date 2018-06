PF faz operação no MS contra tráfico internacional de drogas

SÃO PAULO - A Polícia Federal (PF) realiza nesta terça-feira, 29, uma operação para cumprir 10 mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada na exportação de cocaína. A operação, batizada de Mapinguari, acontece em São Paulo, Campinas e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, a polícia da África do Sul também investiga a quadrilha.

De acordo com a PF, os suspeitos intermediavam a venda de cocaína, trazida do Paraguai, para países africanos e para Itália. A quadrilha seria dona de uma carga com 166 quilos de cocaína, apreendida em agosto do ano passado em Porto Elizabeth, na África do Sul. Em dezembro, um italiano, radicado no Brasil e que também seria integrante da quadrilha, foi preso no aeroporto de Salvador, na Bahia, com nove quilos da droga no fundo falso de sua mala. A PF acredita que ele era o responsável pelo agenciamento das "mulas", pessoas que transportariam a droga para outros países. Os integrantes da organização criminosa podem ser indiciados por tráfico internacional de drogas.